Док Риверс и Майкл Мэлоун – лучшие тренеры по итогам января

Док Риверс (« ») и (« ») признаны лучшими тренерами Восточной и Западной конференции соответственно по итогам января.

Риверс в прошедшем месяце привел «Сиксерс» к результату 11-3. Команда поднялась в турнирной таблице Востока и теперь занимает 3-е место с показателем 33-17.

«Наггетс» под руководством Мэлоуна возглавили таблицу Западной конференции с результатом 35-16. В январе команда выиграла 12 матчей из 16.

На награду также претендовали Марк Дэйгнолт («Оклахома») и Крис Финч («Миннесота»), Майк Буденхольцер («Милуоки»), Джо Маззулла («Бостон») и Эрик Споэльстра («Майами»).

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан