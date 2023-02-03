Док Риверс и Майкл Мэлоун – лучшие тренеры по итогам января

Теги Док Риверс Денвер Филадельфия НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Док РиверсФиладельфия») и Майкл МэлоунДенвер») признаны лучшими тренерами Восточной и Западной конференции соответственно по итогам января.

Риверс в прошедшем месяце привел «Сиксерс» к результату 11-3. Команда поднялась в турнирной таблице Востока и теперь занимает 3-е место с показателем 33-17.

«Наггетс» под руководством Мэлоуна возглавили таблицу Западной конференции с результатом 35-16. В январе команда выиграла 12 матчей из 16.

На награду также претендовали Марк Дэйгнолт («Оклахома») и Крис Финч («Миннесота»), Майк Буденхольцер («Милуоки»), Джо Маззулла («Бостон») и Эрик Споэльстра («Майами»).

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