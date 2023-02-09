Матисс Тайбулл переходит в «Портленд». Джейлен Макдэниэлс – в «Филадельфию»

Теги переходы Шарлотт Филадельфия Портленд НБА Святослав Михайлюк Матисс Тайбулл Джейлен Макдэниэлс Баскетбол

«Портленд» приобретет форварда «Филадельфии» Матисса Тайбулла в результате трехстороннего обмена с участием «Шарлотт».

Форвард Джейлен Макдэниэлс перейдет из «Шарлотт» в «Филадельфию».

«Хорнетс» в результате сделки получат два драфт-пика второго раунда (2024 года от «Никс» и 2029-го от «Блэйзерс»), а также украинского защитника Святослава Михайлюка, которого «Блэйзерс» выменяли у «Никс».

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4 комментария

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Алексей Водонос
Обидно за мой Даллас. Очень рассчитывал. :(
+3
0
+3
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Nightyork97
Хороший игрок, Тайбулл и Пэйтон прямо два цербера в персональной опеке. Как раз на концовки в защиту, нереально защищаться со связкой Лиллард+Саймонс. Тут нужны такие ребята. Пока Кронин на две головы выше Олши в плане обменов. Я хотя бы логику понимаю.
+8
0
+8
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Cosstigan
Замена Харту подъехала, надеюсь у Тайбулла получиться в Портленде, Фила тоже неплохо укрепилась..
+12
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SVstyle
😭 Удачи Матису в новом клубе, надеюсь получит достаточно игрового времени и раскроется в полной мере, но очень жаль, что его обменяли(
+7
0
+7
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