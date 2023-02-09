Матисс Тайбулл переходит в «Портленд». Джейлен Макдэниэлс – в «Филадельфию»
«Портленд» приобретет форварда «Филадельфии» Матисса Тайбулла в результате трехстороннего обмена с участием «Шарлотт».
Форвард Джейлен Макдэниэлс перейдет из «Шарлотт» в «Филадельфию».
«Хорнетс» в результате сделки получат два драфт-пика второго раунда (2024 года от «Никс» и 2029-го от «Блэйзерс»), а также украинского защитника Святослава Михайлюка, которого «Блэйзерс» выменяли у «Никс».
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