Матисс Тайбулл переходит в «Портленд». Джейлен Макдэниэлс – в «Филадельфию»

« » приобретет форварда «Филадельфии» в результате трехстороннего обмена с участием « ».

Форвард Джейлен Макдэниэлс перейдет из «Шарлотт» в «Филадельфию».

«Хорнетс» в результате сделки получат два драфт-пика второго раунда (2024 года от «Никс» и 2029-го от «Блэйзерс»), а также украинского защитника , которого «Блэйзерс» выменяли у «Никс».

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