Джеймс Харден нанял постоянного агента впервые с 2017 года

Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс Филадельфия НБА adidas Джеймс Харден Роб Пелинка Шэмс Чарания Баскетбол

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден начал сотрудничать с агентом Троем Пэйном, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Ранее Пэйн занимал одну из руководящих должностей в Adidas. Он станет первым постоянным агентом Хардена с 2017 года. Тогда звездный баскетболист расстался с Робом Пелинкой, который сосредоточился на работе генеральным менеджером «Лейкерс».

Харден имеет опцию игрока на сезон-2023/24 с зарплатой 35,6 миллиона долларов.Таким образом, летом он может стать неограниченно свободным агентом и, по слухам, вернуться в «Хьюстон».

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