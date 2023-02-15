Джеймс Харден нанял постоянного агента впервые с 2017 года
Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден начал сотрудничать с агентом Троем Пэйном, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Ранее Пэйн занимал одну из руководящих должностей в Adidas. Он станет первым постоянным агентом Хардена с 2017 года. Тогда звездный баскетболист расстался с Робом Пелинкой, который сосредоточился на работе генеральным менеджером «Лейкерс».
Харден имеет опцию игрока на сезон-2023/24 с зарплатой 35,6 миллиона долларов.Таким образом, летом он может стать неограниченно свободным агентом и, по слухам, вернуться в «Хьюстон».
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