Джеймс Харден нанял постоянного агента впервые с 2017 года

Атакующий защитник «Филадельфии» начал сотрудничать с агентом Троем Пэйном, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Ранее Пэйн занимал одну из руководящих должностей в Adidas. Он станет первым постоянным агентом Хардена с 2017 года. Тогда звездный баскетболист расстался с , который сосредоточился на работе генеральным менеджером « ».

Харден имеет опцию игрока на сезон-2023/24 с зарплатой 35,6 миллиона долларов.Таким образом, летом он может стать неограниченно свободным агентом и, по слухам, вернуться в « ».

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?