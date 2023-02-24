Харден подарил игровые кроссовки студенту, который пострадал в результате стрельбы в университете штата Мичиган

Теги светская хроника Филадельфия НБА видео Университет Мичиган Стэйт Джеймс Харден Баскетбол

Звездный игрок «Филадельфии» Джеймс Харден провел благотворительную акцию.

Харден передал свои игровые кроссовки студенту Джону Хао, который оказался парализован ниже пояса в результате стрельбы в университете штата Мичиган, которая случилась 13 февраля.

Джеймс также сделал пожертвование в фонд Хао и пообщался с ним по видеосвязи.

В результате происшествия в Мичиган Стэйт три человека погибли, пятеро получили ранения.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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