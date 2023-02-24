Звездный игрок «Филадельфии» Джеймс Харден провел благотворительную акцию.

Харден передал свои игровые кроссовки студенту Джону Хао, который оказался парализован ниже пояса в результате стрельбы в университете штата Мичиган, которая случилась 13 февраля.

Джеймс также сделал пожертвование в фонд Хао и пообщался с ним по видеосвязи.

В результате происшествия в Мичиган Стэйт три человека погибли, пятеро получили ранения.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами