Джеймс Харден: «Я не знаю, что от меня хотят»

Разыгрывающий «Филадельфии» посетовал на то, что не получает должного уважения и признания.

«Я не знаю, что от меня хотят. Я играю уже очень давно. Я был одним из самых стабильных игроков с тех пор, как пришел в лигу.

Единственное, что я могу, это контролировать то, что могу контролировать, продолжать влиять на игру в каждом матче, в котором выхожу на паркет. И я смирюсь с результатами», – сказал Харден.

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