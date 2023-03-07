Джеймс Харден: «Я не знаю, что от меня хотят»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден посетовал на то, что не получает должного уважения и признания.

«Я не знаю, что от меня хотят. Я играю уже очень давно. Я был одним из самых стабильных игроков с тех пор, как пришел в лигу.

Единственное, что я могу, это контролировать то, что могу контролировать, продолжать влиять на игру в каждом матче, в котором выхожу на паркет. И я смирюсь с результатами», – сказал Харден.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ DeX
Возьми перстни Джеймс и от тебя отстанут, сможешь до старости в стрипухе сидеть
боюсь что отстанут когда он возьмёт гайки для Оклы, Хью, Бруклина и Филы только))
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Evgeniy 72
Ответ DeX
Возьми перстни Джеймс и от тебя отстанут, сможешь до старости в стрипухе сидеть
Борода хочет и перстень, и бабло. Сейчас он выбивает себе бабки, ну и может Эмбиид затащит его вполне ещё легитимным в качестве звезды, ведь для рингчейзеров очень уж уцененная ценность гайки, а он хочет в историю зайти как звезда.
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DeX
Возьми перстни Джеймс и от тебя отстанут, сможешь до старости в стрипухе сидеть
+7
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