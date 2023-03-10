Кевин Гарнетт о 24-м номере Кобе Брайанта: «Это был знак для всех, что он на ступень выше, чем 23»

Член Зала славы рассказал, почему взял себе 24-й игровой номер.

«Многие даже не знают, что означает 24-й номер. Это был знак для всех, что он на ступень выше, чем 23.

Вот почему он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил: «Я лучше, чем ты». Он пытался превзойти любое достижение, любой рекорд, который был у », – рассказал Гарнетт.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу