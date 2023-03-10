Кевин Гарнетт о 24-м номере Кобе Брайанта: «Это был знак для всех, что он на ступень выше, чем 23»

Теги Майкл Джордан Кобе Брайант Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Член Зала славы Кевин Гарнетт рассказал, почему Кобе Брайант взял себе 24-й игровой номер.

«Многие даже не знают, что означает 24-й номер. Это был знак для всех, что он на ступень выше, чем 23.

Вот почему он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил: «Я лучше, чем ты». Он пытался превзойти любое достижение, любой рекорд, который был у Майкла Джордана», – рассказал Гарнетт.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

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6 комментариев

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Can
Ответ Трипл-дабл Дончича
Получается 25 номер Бена Симонов говорит о том что он куче Майкл и Коби, а Краудер соответственно самый топ с 99))
а 69? это он где то между майклом и кобе получается?
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Sonder
мне казалось, это очевидно для всех
+5
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+5
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Freddy Durst
Я знал....
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armageddon123456
Ответ Трипл-дабл Дончича
Получается 25 номер Бена Симонов говорит о том что он куче Майкл и Коби, а Краудер соответственно самый топ с 99))
Ну так надо бы делами подтверждать номера-то. Брайант мог любое свое слово на площадке делом подтвердить, как и Джордан.
+4
-4
0
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melmi
Этот номер скорее внутренняя планка . Для себя . Нигде открыто Коби это не озвучивал . Кевин решил накинуть на пылесос.
+10
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+10
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Трипл-дабл Дончича
Получается 25 номер Бена Симонов говорит о том что он куче Майкл и Коби, а Краудер соответственно самый топ с 99))
+27
0
+27
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