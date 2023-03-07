Пау Газоль: «Вряд ли сдержу эмоции, когда моя майка окажется рядом с майкой Кобе»
Знаменитый испанский «большой» Пау Газоль поделился ожиданиями от вывода из обращения его 16-го номера «Лейкерс».
Церемония состоится 7 марта.
«Просто пытаюсь понемногу осознать это, просто переварить и принять мысль, что мой номер, моя майка будут висеть там, на этой арене, рядом с великими, невероятными игроками и именами. Они часть истории нашей игры.
Ну и, конечно, оказаться рядом с Кобе, видеть его имя, это все еще весьма эмоционально. И я знаю, что мне вряд ли удастся сдержаться… Два этих фактора вместе – слишком крутой коктейль», – заявил Газоль.
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Элджин Бэйлор – 22
Гейл Гудрич – 25
Мэджик Джонсон – 32
Карим Абдул-Джаббар – 33
Шакил О’Нил – 34
Джеймс Уорти – 42
Джерри Уэст – 44
Джамаал Уилкс – 52
Коби Брайант – 8 и 24
Пау Газоль -16
Легендарный ряд.