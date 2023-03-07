Знаменитый испанский «большой» поделился ожиданиями от вывода из обращения его 16-го номера « ».

Церемония состоится 7 марта.

«Просто пытаюсь понемногу осознать это, просто переварить и принять мысль, что мой номер, моя майка будут висеть там, на этой арене, рядом с великими, невероятными игроками и именами. Они часть истории нашей игры.

Ну и, конечно, оказаться рядом с , видеть его имя, это все еще весьма эмоционально. И я знаю, что мне вряд ли удастся сдержаться… Два этих фактора вместе – слишком крутой коктейль», – заявил Газоль.

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