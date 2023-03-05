Мэтт Барнс: «Лейкерс» поставят статую Леброна, но сначала должны увековечить Кобе»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс уверен, что «Лейкерс» поставят статую в честь , но сначала они должны увековечить таким образом память о .

«Сначала « » должны побеспокоиться о том, чтобы поставить статую Кобе.

Очевидно, Леброн Джеймс – один из величайших игроков в истории, я уверен, что они найдут возможность установить статую в его честь. Я плохо знаю условия для получения статуи в «Стэйплс-центре», но один титул чемпиона, звание лучшего бомбардира – посмотрим, кто знает», – сказал Барнс.

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?