Мэтт Барнс: «Лейкерс» поставят статую Леброна, но сначала должны увековечить Кобе»
Бывший игрок НБА Мэтт Барнс уверен, что «Лейкерс» поставят статую в честь Леброна Джеймса, но сначала они должны увековечить таким образом память о Кобе Брайанте.
«Сначала «Лейкерс» должны побеспокоиться о том, чтобы поставить статую Кобе.
Очевидно, Леброн Джеймс – один из величайших игроков в истории, я уверен, что они найдут возможность установить статую в его честь. Я плохо знаю условия для получения статуи в «Стэйплс-центре», но один титул чемпиона, звание лучшего бомбардира – посмотрим, кто знает», – сказал Барнс.
В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?
Вообще забавно, что болельщики Лэйкерс вживую застали только один победный матч в ПО от Леброна.
Игрок то великий, но статуи за просто так не ставят
Кстати, Леброну можно будет поставить статую за 40+10+10. Это конечно лучше сделать в Акроне или Кливленде.