Мэтт Барнс: «Лейкерс» поставят статую Леброна, но сначала должны увековечить Кобе»

Теги Леброн Джеймс Мэтт Барнс Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс уверен, что «Лейкерс» поставят статую в честь Леброна Джеймса, но сначала они должны увековечить таким образом память о Кобе Брайанте.

«Сначала «Лейкерс» должны побеспокоиться о том, чтобы поставить статую Кобе.

Очевидно, Леброн Джеймс – один из величайших игроков в истории, я уверен, что они найдут возможность установить статую в его честь. Я плохо знаю условия для получения статуи в «Стэйплс-центре», но один титул чемпиона, звание лучшего бомбардира – посмотрим, кто знает», – сказал Барнс.

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

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8 комментариев

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Максималка Вандербилта
как фэн Лейкерс могу заявить, что чемпионства в бабле недостаточно, чтобы ЛБДжей статую ставить. Вот если бы он тогда затащил бы серию с Финикс без ЭйДи... а так... элитные ролевики (КСП и Куз), еще не мертвые Рондо, Ховард и МаБой... здоровый праймовый ЭйДи, в конце концов! Неее... Кобе - да, ЛеБрон - пока что еще нет (надеюсь, что пока что).
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Денис Денис
Ответ Sanan1908
Я конечно люблю Джеймса, но за какие заслуги ставить ему статую ?)) за одно чемпионство? Тогда и Дэвису надо, Ховарду и тд)
и Джордану Фармару-))
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frenemy
В Диснейленде ему статую точно поставят))
Вообще забавно, что болельщики Лэйкерс вживую застали только один победный матч в ПО от Леброна.
Игрок то великий, но статуи за просто так не ставят
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demx
Не знал, что Барнс - леброносексуал. Каминг-аут получается
+3
-2
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Cubs-V
"Я никто и ничего не знаю. Но я уверен."
Кстати, Леброну можно будет поставить статую за 40+10+10. Это конечно лучше сделать в Акроне или Кливленде.
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Sanan1908
Я конечно люблю Джеймса, но за какие заслуги ставить ему статую ?)) за одно чемпионство? Тогда и Дэвису надо, Ховарду и тд)
+3
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+3
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The_Enot
Мне кажется в Лейкерс есть немало более великих игроков, именно для этого клуба.
+6
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GerbertS
Facepalm
+3
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