« » в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) провели церемонию по выводу из обращения 16-го номера прославленного испанского «большого» Пау Газоля.

играл за «озерников» с 2008 по 2014 годы, с калифорнийской командой он дважды становился чемпионом (2009, 2010).

16-й номер Газоля повесили на арене Crypto.com Arena рядом с 8-м и 24-м номерами его экс-одноклубника .

Газоль обратился к собравшимся с речью. Его сопровождали родители, братья, жена и дети, а также владелец «Лейкерс» Джини Басс, вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «озерников» Роб Пелинка и Ванесса Брайант, для которой это первое публичное появление на Crypto.com Arena после панихиды по покойному мужу.

Игру посетил экс-главный тренер «Лейкерс» Фил Джексон.

Газоль стал 12-м игроком в истории «Лейкерс», номер которого выведен из обращения.

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