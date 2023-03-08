Пау Газоль о выводе «Лейкерс» из обращения его 16-го номера: «Это событие превосходит все мои ожидания и мечты»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Пау Газоль НБА Баскетбол

«Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) провели церемонию по выводу из обращения 16-го номера прославленного испанского «большого» Пау Газоля.

Газоль во время мероприятия выступил с речью.

«Жизнь летит быстро, происходит столько всего, разве нет? Вот вы ребенок, который играет в баскетбол в школе вместе с приятелями, а потом в мгновение ока вы вдруг вы реализуете свою мечту. Но сегодняшнее событие действительно превосходит все мои ожидания и мечты, это так много значит для меня.

Мой номер теперь висит рядом с номером Кобе, а это добавляет в нашу историю нечто значимое и мощное, грустное и счастливое, болезненное и радостное. Много всего.

Мне очень не хватает Кобе. Я ничего не могу поделать с этим, мне остается лишь с любовью относиться к его семье. Так я справляюсь с этим», – заявил испанец.

Газоль играл за «озерников» с 2008 по 2014 годы, с калифорнийской командой он дважды становился чемпионом НБА (2009, 2010).

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4 комментария

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Edem
Какая же Крутая у него сегодня была речь
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Телохранитель Джеймса Уорти
Пау, без преувеличения, одна из легенд ЛАЛ, заслужил на 100%!
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A. V.
И пусть Девис продолжит славное дело Пао!
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Xell
И трижды играл в финалах подряд)) Это идеальный Санчо Пансо для Коби.
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