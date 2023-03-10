Чарльз Баркли – Шакилу О’Нилу: «Ты голосуешь за Янниса только потому, что он черный»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли посмеялся над недавним заявлением своего коллеги Кендрика Перкинса.
В эфире ESPN Перкинс заявил, что Никола Йокич («Денвер») получит третью награду MVP только потому, что большинство участников голосования – белые.
Сегодня ведущий TNT Шакил О’Нил сказал, что, по его мнению, награду MVP сезона-2022/23 должен получить Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
«Ты голосуешь за него только потому, что он черный», – рассмеялся Баркли.
Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни
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