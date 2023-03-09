Ток-шоу «First Take» внесло поправку в слова Кендрика Перкинса о голосовании за MVP НБА

Теги Кендрик Перкинс НБА Баскетбол

Утреннее ток-шоу «First Take» на канале ESPN решило прояснить слова эксперта Кендрика Перкинса, который вчера обвинил белых участников голосования за MVP в расизме.

Сегодняшний выпуск шоу начался с заявления ведущей Молли Керим.

«Я хочу внести поправку в кое-что из вчерашнего выпуска. Кендрик Перкинс сказал, что 80 процентов участников голосования НБА за награду MVP – белые. НБА каждый год публично объявляет состав участников голосования, и после проверки стало ясно, что жюри гораздо более разнообразно, чем его представлял Кендрик Перкинс. И мы решили прояснить это сегодня», – сказала телеведущая.

На телике нет никого хуже Кендрика Перкинса. Но ESPN платит ему не меньше 1,5 млн долларов

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