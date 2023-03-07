Кендрик Перкинс: «Я констатирую факты и не боюсь поднимать острые темы»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на обвинения со стороны своего коллеги .

«В прошлом году я был дураком. В этом году я расист. Черт возьми, так кто же я? Ни тот, ни другой. Я констатирую факты и не боюсь поднимать острые темы», – написал Перкинс в соцсети.

Редик во время шоу «First Take» возмутился словами Перкинса, который намекнул, что белые участники голосования за MVP лиги – расисты. В частности, он заявлял, что, если получит третью подряд награду MVP, то только потому, что он белый.

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