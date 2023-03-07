Кендрик Перкинс: «Я констатирую факты и не боюсь поднимать острые темы»

Теги Кендрик Перкинс Джей Джей Редик НБА Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на обвинения со стороны своего коллеги Джей Джей Редика.

«В прошлом году я был дураком. В этом году я расист. Черт возьми, так кто же я? Ни тот, ни другой. Я констатирую факты и не боюсь поднимать острые темы», – написал Перкинс в соцсети.

Редик во время шоу «First Take» возмутился словами Перкинса, который намекнул, что белые участники голосования за MVP лиги – расисты. В частности, он заявлял, что, если Никола Йокич получит третью подряд награду MVP, то только потому, что он белый.

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14 комментариев

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Maturmalai
Ответ Сергей Пузанков
Он же вроде сказал, что он не дурак.
Нет, он сказал, что он дурак, но только в прошлом году.))))
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Сергей Пузанков
Ответ Maturmalai
Человек, который видит расизм там, где его нет - не расист, а нытик. Перкинс не расист, он просто дурак и нытик.
Он же вроде сказал, что он не дурак.
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Cubs-V
Ответ Consistency
Ну посмотрим, конечно. Но мужику 28 лет, вполне можно уже и выводы поделать, это тебе не третьегодка какой-нибудь. У человека три мвп будет, при этом он дальше второго раунда один раз в жизни прошел, и то на горбу Мюррея. И несколько раз знатно хлестко обосрался. Так что без проблем, я с удовольствием посмотрю, как он еще раз плюхнется, как его хейтер, я спокоен, потому что его баскетбол в плей-офф нежизнеспособен.
Да какие выводы. Он эффективный игрок команды, а не "тащер" ака Леброн, хотя и ему это окружение нужно было. Что уж говорить про Николу.
Это Крис Пол. В своем роде.
Посмотрим, что будет.
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Maturmalai
Ответ Cash_flow
ЕСПН по большей части это сборище клоунов и расистов (Джален Роуз, Стивен А Смит, Перкинс). Поэтому-то говорящая бестолковая голова Перкинс и не боится "поднимать острые темы". Ибо расизм по отношению к белым это самая обыкновенная история на ESPN. У черных расистов в этом вопросе карт-бланш, можно нести любую расисткую дичь без всякого опасения быть "отменёнными"
Про то, что можно нести любую дичь это ты Кайри Ирвингу расскажи.
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Consistency
Ответ Мага2101
Как ловко ты не обратил внимания на то что в прошлом ПО он был без второй звезды в команде) Но набросил качественно
Ну если вашего гениального, трехкратного мвп, невиданного доселе кудесника мяча, магистра продвинутой статистики, раз за разом выносят в плове как мусор, и если ему нужна вторая суперзвезда, чтобы не получать то свип, то 1-4, то у меня плохие новости)))
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Consistency
Ответ Cubs-V
Кмк, выводы, нужно будет делать после этого ПО. Он в прайме, команда здорова. 1 команда Запада. Если не сможет выйти в финал НБА, то хоть будет повод его обцирать, а пока его нет. Да и вряд ли он будет сидеть в Денвере. В случаи неудачи.
Ну посмотрим, конечно. Но мужику 28 лет, вполне можно уже и выводы поделать, это тебе не третьегодка какой-нибудь. У человека три мвп будет, при этом он дальше второго раунда один раз в жизни прошел, и то на горбу Мюррея. И несколько раз знатно хлестко обосрался. Так что без проблем, я с удовольствием посмотрю, как он еще раз плюхнется, как его хейтер, я спокоен, потому что его баскетбол в плей-офф нежизнеспособен.
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Мага2101
Ответ Consistency
Перкинс и расист, и дурак. А Йокич получит третий МВП не потому, что он белый, а потому, что кроме этого жирного чокера всем остальным класть на регулярку, ну и потому что иксперды так любят его правильную красивую игру, которая в плей-офф каждый раз превращается в тыкву, что готовы давать ему МВП даже за сезоны, где его команда хрен знает где в таблице, чо уж тут говорить про первое место.
Как ловко ты не обратил внимания на то что в прошлом ПО он был без второй звезды в команде) Но набросил качественно
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Райли Карри
Эй Перк, зайди на баскреф, посмотри продвинутую статистику, там Джокер на первом месте.
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Cubs-V
Ответ Consistency
Перкинс и расист, и дурак. А Йокич получит третий МВП не потому, что он белый, а потому, что кроме этого жирного чокера всем остальным класть на регулярку, ну и потому что иксперды так любят его правильную красивую игру, которая в плей-офф каждый раз превращается в тыкву, что готовы давать ему МВП даже за сезоны, где его команда хрен знает где в таблице, чо уж тут говорить про первое место.
Кмк, выводы, нужно будет делать после этого ПО. Он в прайме, команда здорова. 1 команда Запада.
Если не сможет выйти в финал НБА, то хоть будет повод его обцирать, а пока его нет.
Да и вряд ли он будет сидеть в Денвере. В случаи неудачи.
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Chopel
Ответ Consistency
Перкинс и расист, и дурак. А Йокич получит третий МВП не потому, что он белый, а потому, что кроме этого жирного чокера всем остальным класть на регулярку, ну и потому что иксперды так любят его правильную красивую игру, которая в плей-офф каждый раз превращается в тыкву, что готовы давать ему МВП даже за сезоны, где его команда хрен знает где в таблице, чо уж тут говорить про первое место.
Тебе Йокич в детстве на ухо сел?
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Maturmalai
Ответ Consistency
Перкинс и расист, и дурак. А Йокич получит третий МВП не потому, что он белый, а потому, что кроме этого жирного чокера всем остальным класть на регулярку, ну и потому что иксперды так любят его правильную красивую игру, которая в плей-офф каждый раз превращается в тыкву, что готовы давать ему МВП даже за сезоны, где его команда хрен знает где в таблице, чо уж тут говорить про первое место.
Человек, который видит расизм там, где его нет - не расист, а нытик. Перкинс не расист, он просто дурак и нытик.
0
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Cash_flow
ЕСПН по большей части это сборище клоунов и расистов (Джален Роуз, Стивен А Смит, Перкинс).
Поэтому-то говорящая бестолковая голова Перкинс и не боится "поднимать острые темы". Ибо расизм по отношению к белым это самая обыкновенная история на ESPN. У черных расистов в этом вопросе карт-бланш, можно нести любую расисткую дичь без всякого опасения быть "отменёнными"
+3
-1
+2
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Consistency
Перкинс и расист, и дурак. А Йокич получит третий МВП не потому, что он белый, а потому, что кроме этого жирного чокера всем остальным класть на регулярку, ну и потому что иксперды так любят его правильную красивую игру, которая в плей-офф каждый раз превращается в тыкву, что готовы давать ему МВП даже за сезоны, где его команда хрен знает где в таблице, чо уж тут говорить про первое место.
+9
-7
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havoc3
Дурак и расист не понимает как можно быть одновременно и дураком и рассистом.
+13
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