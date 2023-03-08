Чарльз Баркли отреагировал на слова Кендрика Перкинса, который обвинил участников голосования за MVP НБА в расизме

Теги Кендрик Перкинс Денвер Джей Джей Редик НБА Чарльз Баркли Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли возмутился словами своего коллеги Кендрика Перкинса с ESPN о голосовании за MVP лиги.

Перкинс обвинил участников голосования за MVP в расизме, поскольку за последние десятилетия только трем игрокам, не вошедшим в Топ-10 бомбардиров сезона, удалось стать MVP, это Стив Нэш, Дирк Новицки и Никола Йокич.

«Приятель, я тут пытаюсь работать над своей игрой в гольф, но ты буквально заставляешь меня говорить о глупостях. Да ладно, приятель. Это глупо, тупо и дебильно. Выбери подходящее слово.

Джокер выиграл два своих приза MVP вполне заслуженно. Теперь он, Яннис и Эмбиид борются за награду в этом году.

Перкинс вообще знает, сколько там белых голосующих? Или он просто придумал все это? И если белые хотят голосовать только за белых, почему за последние 30 лет белый выиграл MVP всего пять раз? По идее, цифры при таком раскладе должны быть намного хуже.

И позвольте мне сказать, что я поддерживаю Джей Джей Редика, который бросил вызов Перкинсу. Когда я впервые ознакомился со словами Перка по этой теме, то сказал, что это, должно быть, одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал», – заявил Баркли.

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Юрьев
недавно смотрел подкаст витлока и он вполне конкретно обьяснил что домашние негры просто обленились в край что в 10 на мвп только 2 рожденных в америке один из ктр дебил с пестиком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Тарасов
Чарльз выдал базу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tu-tang
За последнее время выросло целое поколение чернокожих товарищей расистов, которым дали кучу бабла и возможность говорить, которые просто считают, что их раса супервеликая. В качестве подтверждений, наверное, используют "документальный" фильм про Черную пантеру. Но, стоит отметить, что ребята они очень талантвивые в спорте, в шоу бизнесе, то есть в сфере развлечений. Жалко, что получая огромные деньги, они получают дополнительно и огромную власть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diter
"И если белые хотят голосовать только за белых, почему за последние 30 лет белый выиграл MVP всего пять раз? По идее, цифры при таком раскладе должны быть намного хуже" // "должны быть намного хуже" - идеальный ответ расисту )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
Баркли красава
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий