Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли возмутился словами своего коллеги с ESPN о голосовании за MVP лиги.

Перкинс обвинил участников голосования за MVP в расизме, поскольку за последние десятилетия только трем игрокам, не вошедшим в Топ-10 бомбардиров сезона, удалось стать MVP, это Стив Нэш, Дирк Новицки и .

«Приятель, я тут пытаюсь работать над своей игрой в гольф, но ты буквально заставляешь меня говорить о глупостях. Да ладно, приятель. Это глупо, тупо и дебильно. Выбери подходящее слово.

Джокер выиграл два своих приза MVP вполне заслуженно. Теперь он, Яннис и Эмбиид борются за награду в этом году.

Перкинс вообще знает, сколько там белых голосующих? Или он просто придумал все это? И если белые хотят голосовать только за белых, почему за последние 30 лет белый выиграл MVP всего пять раз? По идее, цифры при таком раскладе должны быть намного хуже.

И позвольте мне сказать, что я поддерживаю , который бросил вызов Перкинсу. Когда я впервые ознакомился со словами Перка по этой теме, то сказал, что это, должно быть, одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо слышал», – заявил Баркли.

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