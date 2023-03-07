Кендрик Перкинс – Джорджу Карлу: «В вашем чертовом шкафу безусловно есть несколько скелетов»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс вступил в перепалку в соцсети с известным тренером .

«У говорящего правду нет друзей», – написал Перкинс.

«Неправда, Кендрик, потому что честные образованные люди уважают правду. Также не забывайте, что правда основывается на фактах, а не на случайных мнениях», – отреагировал Карл.

«Именно вы хотите сегодня это обсудить? Потому что у меня определенно есть время. В вашем чертовом шкафу, безусловно, несколько скелетов», – ответил Перкинс.

Ранее Джей Джей Редик во время шоу «First Take» возмутился словами Перкинса, который намекнул, что белые участники голосования за MVP лиги – расисты.

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