Кендрик Перкинс – Джорджу Карлу: «В вашем чертовом шкафу безусловно есть несколько скелетов»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс вступил в перепалку в соцсети с известным тренером Джорджем Карлом.
«У говорящего правду нет друзей», – написал Перкинс.
«Неправда, Кендрик, потому что честные образованные люди уважают правду. Также не забывайте, что правда основывается на фактах, а не на случайных мнениях», – отреагировал Карл.
«Именно вы хотите сегодня это обсудить? Потому что у меня определенно есть время. В вашем чертовом шкафу, безусловно, несколько скелетов», – ответил Перкинс.
Ранее Джей Джей Редик во время шоу «First Take» возмутился словами Перкинса, который намекнул, что белые участники голосования за MVP лиги – расисты.
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