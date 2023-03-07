Кендрик Перкинс – Джорджу Карлу: «В вашем чертовом шкафу безусловно есть несколько скелетов»

Теги Кендрик Перкинс Джордж Карл НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс вступил в перепалку в соцсети с известным тренером Джорджем Карлом.

«У говорящего правду нет друзей», – написал Перкинс.

«Неправда, Кендрик, потому что честные образованные люди уважают правду. Также не забывайте, что правда основывается на фактах, а не на случайных мнениях», – отреагировал Карл.

«Именно вы хотите сегодня это обсудить? Потому что у меня определенно есть время. В вашем чертовом шкафу, безусловно, несколько скелетов», – ответил Перкинс.

Ранее Джей Джей Редик во время шоу «First Take» возмутился словами Перкинса, который намекнул, что белые участники голосования за MVP лиги – расисты.

На телике нет никого хуже Кендрика Перкинса. Но ESPN платит ему не меньше 1,5 млн долларов

🐶Экс-чемпион НБА поднимает миллионы на французских бульдогах. Он утверждает, что цена на щенка доходит до 500 тысяч долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий