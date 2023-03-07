Расселл Уэстбрук потребовал удалить двух болельщиков «Кингз» во время матча

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в концовке воскресного гостевого матча против «Сакраменто» потребовал удалить двух болельщиков соперника, сидевших в первом ряду.

Инцидент случился за 38 секунд до конца встречи при счете 126:125 в пользу «Кингз». Что именно сказали болельщики Уэстбруку, неизвестно, но этого было достаточно, чтобы игрок обратился к судье.

Матч закончился победой «Клипперс» – 135:129.

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4 комментария

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Dimassss6
Они играли против Мемфиса. Кингз они два раза проигрывали с Рассом в одно очко
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Cubs-V
Относительно недавно его какой-то пацан назвал Уэстбриком.
Когда РВ подошел и уточнил, как он его назвал, тот в штаны наложил. Вся суть этих людей.
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Дмитрий Титов
Заметьте. Короли выигрывали. Стоило нагнать этих болел, как матч они проиграли. По ходу, всё держалось только на них.
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Dmitry Trepov
где-то я это все уже видел
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