Расселл Уэстбрук потребовал удалить двух болельщиков «Кингз» во время матча

Разыгрывающий «Клипперс» в концовке воскресного гостевого матча против « » потребовал удалить двух болельщиков соперника, сидевших в первом ряду.

Инцидент случился за 38 секунд до конца встречи при счете 126:125 в пользу «Кингз». Что именно сказали болельщики Уэстбруку, неизвестно, но этого было достаточно, чтобы игрок обратился к судье.

Матч закончился победой « » – 135:129.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех