Расселл Уэстбрук потребовал удалить двух болельщиков «Кингз» во время матча
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в концовке воскресного гостевого матча против «Сакраменто» потребовал удалить двух болельщиков соперника, сидевших в первом ряду.
Инцидент случился за 38 секунд до конца встречи при счете 126:125 в пользу «Кингз». Что именно сказали болельщики Уэстбруку, неизвестно, но этого было достаточно, чтобы игрок обратился к судье.
Матч закончился победой «Клипперс» – 135:129.
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