Киган Мюррэй: «Сакраменто» хочет начать плей-офф на домашней площадке»

Новичок «Кингз» рассказал о целях команды на конец регулярного чемпионата.

«Сакраменто» в понедельник обыграл « » (123:108), у команды шесть побед в семи матчах после перерыва на Матч звезд и 3-е место на Западе.

« » хочет начать плей-офф на домашней площадке. И это непростая задача, мы знаем, что нам в ближайшее время предстоят несколько сложных отрезков... Понимаем, что должны быть сосредоточены на игре в каждом матче», – заявил Мюррэй.

«Кингз» не играли в плей-офф 16 последних сезонов подряд.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение