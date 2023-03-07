Киган Мюррэй: «Сакраменто» хочет начать плей-офф на домашней площадке»
Новичок «Кингз» Киган Мюррэй рассказал о целях команды на конец регулярного чемпионата.
«Сакраменто» в понедельник обыграл «Новый Орлеан» (123:108), у команды шесть побед в семи матчах после перерыва на Матч звезд и 3-е место на Западе.
«Сакраменто» хочет начать плей-офф на домашней площадке. И это непростая задача, мы знаем, что нам в ближайшее время предстоят несколько сложных отрезков... Понимаем, что должны быть сосредоточены на игре в каждом матче», – заявил Мюррэй.
«Кингз» не играли в плей-офф 16 последних сезонов подряд.
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Но чем и прекрасен мир НБА, что здесь происходят порой самые невообразимые вещи. Жду не дождусь Королей в плей-офф 🤟🏼🔥