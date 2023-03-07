Харрисон Барнс получил первый технический за 10 лет

Теги Новый Орлеан Сакраменто НБА видео судьи Харрисон Барнс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс в матче против «Нового Орлеана» (123:108) в понедельник получил технический фол, ставший для него первым за 10 лет.

Барнс не получал технический со своего дебютного сезона в лиге (2012/13), в котором он получил два технических.

В середине третьей четверти матча против «Пеликанс» форвард «Кингз» получил передачу в трехсекундой зоне и забросил мяч с сопротивлением, после чего прокричал в сторону судьи: «Черт возьми, с фолом».

Судья остановил игру и выписал Барнсу технический.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Левый аккаунт Дюрэнта
Если читать по губам, то он прокричал : "За Энэса Кантера-Фридома."
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий