Харрисон Барнс получил первый технический за 10 лет

Форвард « » в матче против «Нового Орлеана» (123:108) в понедельник получил технический фол, ставший для него первым за 10 лет.

Барнс не получал технический со своего дебютного сезона в лиге (2012/13), в котором он получил два технических.

В середине третьей четверти матча против «Пеликанс» форвард «Кингз» получил передачу в трехсекундой зоне и забросил мяч с сопротивлением, после чего прокричал в сторону судьи: «Черт возьми, с фолом».

Судья остановил игру и выписал Барнсу технический.

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