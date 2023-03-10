Диллон Брукс о Дрэймонде Грине: «Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс в коротком интервью после победы над «Голден Стэйт» (131:110) подколол форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.
- Сегодня вы впечатляюще выступили.
– Спасибо. Очень ценю это. Вам стоит дать микрофон Дрэймонду и поговорить обо мне. Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше.
Накануне Брукс заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой. В ответ Грин назвал Брукса идиотом и клоуном, заявив, что «Мемфису» не стать чемпионом с таким игроком в составе.
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1. Посмотри стату Брукса с _этого_ матча.
2. Сравни со своими цифрами.
3. Перечитай текст новости.