Диллон Брукс о Дрэймонде Грине: «Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше»

Форвард « » в коротком интервью после победы над « » (131:110) подколол форварда «Уорриорз» .

- Сегодня вы впечатляюще выступили.

– Спасибо. Очень ценю это. Вам стоит дать микрофон Дрэймонду и поговорить обо мне. Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше.

Накануне Брукс заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой. В ответ Грин назвал Брукса идиотом и клоуном, заявив, что «Мемфису» не стать чемпионом с таким игроком в составе.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры