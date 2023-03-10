Диллон Брукс о Дрэймонде Грине: «Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс в коротком интервью после победы над «Голден Стэйт» (131:110) подколол форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

- Сегодня вы впечатляюще выступили.

– Спасибо. Очень ценю это. Вам стоит дать микрофон Дрэймонду и поговорить обо мне. Пусть продолжает говорить обо мне, чтобы я играл лучше.

Накануне Брукс заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой. В ответ Грин назвал Брукса идиотом и клоуном, заявив, что «Мемфису» не стать чемпионом с таким игроком в составе.

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4 комментария

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Суперпупс
Ответ Максим Коршунов
Братан, у тебя после травмы Адамса с 22 января 35% реализации и у единственного из стартовой пятерки отрицательный +/- о, о чем ты вообще говоришь
Бро, алгоритм для понимания:
1. Посмотри стату Брукса с _этого_ матча.
2. Сравни со своими цифрами.
3. Перечитай текст новости.
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AEZAKMI228
битва говна и мочи
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Nightyork97
Ответ Максим Коршунов
Братан, у тебя после травмы Адамса с 22 января 35% реализации и у единственного из стартовой пятерки отрицательный +/- о, о чем ты вообще говоришь
И что? Суть в том, что сегодня в принципиальной игре опустил Грина. Даже с такими цифрами без Моранта, Кларка и Адамса они как команда сильнее моста. Что дальше? 7-26 с 500 миллионым составом. Брукс заслужил сегодня праздник, от всей души нужно порадоваться за него.
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Максим Коршунов
Братан, у тебя после травмы Адамса с 22 января 35% реализации и у единственного из стартовой пятерки отрицательный +/- о, о чем ты вообще говоришь
+8
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