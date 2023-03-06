«Мемфис» набрал 51 очко за четверть, но проиграл встречу. Такого не было более 30 лет

Этой ночью «Мемфис» повторил анти-рекорд «Милуоки» из прошлого столетия.

«Гриззлис» набрали 51 очко в третьей четверти воскресного матча против « ». Этого оказалось недостаточно – « » проиграл со счетом 129:135. Это первый случай с 1991 года, когда команда проиграла, набрав не менее 50 очков за четверть. Тогда игроки «Милуоки» набрали 53 очка в заключительной четверти встречи, но все равно потерпели поражение (113:119).

Ранее в сезоне «Шарлотт» 6 января набрал 51 очко в первой четверти матча с «Милуоки», а «Даллас» сделал то же самое в Рождество против «Лейкерс».

Лидер команды был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча. пропустил одну игру из-за перебора технических фолов. выбыл в конце января с растяжением крестообразной связки.

«Мемфис» идет на второй строчке в Западной конференции с результатом 38-25.

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