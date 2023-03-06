«Мемфис» набрал 51 очко за четверть, но проиграл встречу. Такого не было более 30 лет
Этой ночью «Мемфис» повторил анти-рекорд «Милуоки» из прошлого столетия.
«Гриззлис» набрали 51 очко в третьей четверти воскресного матча против «Клипперс». Этого оказалось недостаточно – «Мемфис» проиграл со счетом 129:135. Это первый случай с 1991 года, когда команда проиграла, набрав не менее 50 очков за четверть. Тогда игроки «Милуоки» набрали 53 очка в заключительной четверти встречи, но все равно потерпели поражение (113:119).
Ранее в сезоне «Шарлотт» 6 января набрал 51 очко в первой четверти матча с «Милуоки», а «Даллас» сделал то же самое в Рождество против «Лейкерс».
Лидер команды Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча. Диллон Брукс пропустил одну игру из-за перебора технических фолов. Стивен Адамс выбыл в конце января с растяжением крестообразной связки.
«Мемфис» идет на второй строчке в Западной конференции с результатом 38-25.
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5 матчей слили и 1 матч одолели Мемфис без Моранта.
Если посмотреть на старт Мемфиса и на старт Клипперс, то смех разбирает.
Эффект Уэстбрука сказывается, наверное. Еле тянут, честное слово. Полужора и Кавай вполне себе в порядке, а вот остальные...Да и работа Лю вызывает вопросы.