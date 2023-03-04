Диллон Брукс получил 16-й технический фол за сезон, что влечет 1-матчевую дисквалификацию

Теги дисквалификации Денвер Клипперс Мемфис НБА штрафы Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс во время матча с «Денвером» (97:113) получил 16-й технический фол за сезон.

По правилам НБА Брукс будет отстранен на одну игру. Он пропустит встречу с «Клипперс».

Брукс также получил штраф в 5 тысяч долларов.

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2 комментария

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ruprekht
Дреймонд хотя бы стал быковать после того как взял гайки в качестве основы обороны чемпионской команды. Этот же просто быкует в нынешней плюшевой лиге. Скучаю по временам когда таких мамкиных ганста встречали на площадке парни типо Зибо, Артеста или Гарнета
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+4
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Caraxes
Сколько коэффициент был на 16 технических Брукса?
1,01?
0
0
0
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