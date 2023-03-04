Диллон Брукс получил 16-й технический фол за сезон, что влечет 1-матчевую дисквалификацию

Защитник « » Диллон Брукс во время матча с « » (97:113) получил 16-й технический фол за сезон.

По правилам НБА Брукс будет отстранен на одну игру. Он пропустит встречу с « ».

Брукс также получил штраф в 5 тысяч долларов.

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