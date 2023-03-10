Между Дрэймондом Грином и Диллоном Бруксом произошла небольшая стычка

В конце первой половины матча « » – «Голден Стэйт» (131:110) между («Гризлис») и («Уорриорз») произошла небольшая стычка.

За 1:10 до конца четверти Брукс совершил перехват после неудачного ввода Джордана Пула из-за лицевой и исполнил лэй-ап левой рукой с сопротивлением Грина. После этого игроки столкнулись под кольцом, Грин отодвинул Брукса локтем в лицо.

Судьи не стали наказывать игроков техническими фолами.

Накануне Брукс заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой. В ответ Грин назвал Брукса идиотом и клоуном, заявив, что «Мемфису» не стать чемпионом с таким игроком в составе.

«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех