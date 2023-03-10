Между Дрэймондом Грином и Диллоном Бруксом произошла небольшая стычка

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

В конце первой половины матча «Мемфис» – «Голден Стэйт» (131:110) между Диллоном Бруксом («Гризлис») и Дрэймондом Грином («Уорриорз») произошла небольшая стычка.

За 1:10 до конца четверти Брукс совершил перехват после неудачного ввода Джордана Пула из-за лицевой и исполнил лэй-ап левой рукой с сопротивлением Грина. После этого игроки столкнулись под кольцом, Грин отодвинул Брукса локтем в лицо.

Судьи не стали наказывать игроков техническими фолами.

Накануне Брукс заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой. В ответ Грин назвал Брукса идиотом и клоуном, заявив, что «Мемфису» не стать чемпионом с таким игроком в составе.

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2 комментария

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Сергей Ратников
в очередной раз не устаю утверждать - Грин омерзительный тип. Хочу серию плэйофф Грызлы-ГСВ и чтобы медведи их в одну калитку прокатили а через Грина чтобы пару постеров Брукс и Морэнт сделали с последующим его удалением после двух технических после его соплей и завываний
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Nightyork97
Поздравим Брукса, без Морэнта и Адамса Мэмфис проехался сегодня по чемпионам. Ждем, когда Грин снова пойдет рассказывать сказки в подкасте какой мост великий.
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