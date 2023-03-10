Дрэймонд Грин: «Между «Уорриорз» и «Гризлис» нет принципиального соперничества»

Форвард «Голден Стэйт» после поражения от « » (110:131) заявил, что команды не являются принципиальными соперниками, потому что «Гризлис» ни разу не обыгрывали «Уорриорз» в плей-офф.

«Сначала одна команда должна победить, затем другая команда должна победить. Тогда это будет принципиальное соперничество.

Если команда настраивается на вас и говорит, что может вас обыграть, а потом этого не делает, это не соперничество. Соперничество возникает, когда ты победил, потом я победил.

Все очевидно, мы выиграли четыре раза, а у их клуба, по-моему, нет чемпионских титулов. Поэтому я не могу считать это соперничеством.

Любой может выиграть в марте. Это ничего не значит. Мне трудно встать с постели в марте. Игра в марте ничего не значит», – сказал Грин.

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