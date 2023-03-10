Дрэймонд Грин: «Между «Уорриорз» и «Гризлис» нет принципиального соперничества»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Мемфиса» (110:131) заявил, что команды не являются принципиальными соперниками, потому что «Гризлис» ни разу не обыгрывали «Уорриорз» в плей-офф.

«Сначала одна команда должна победить, затем другая команда должна победить. Тогда это будет принципиальное соперничество.

Если команда настраивается на вас и говорит, что может вас обыграть, а потом этого не делает, это не соперничество. Соперничество возникает, когда ты победил, потом я победил.

Все очевидно, мы выиграли четыре раза, а у их клуба, по-моему, нет чемпионских титулов. Поэтому я не могу считать это соперничеством.

Любой может выиграть в марте. Это ничего не значит. Мне трудно встать с постели в марте. Игра в марте ничего не значит», – сказал Грин.

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6 комментариев

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старичок
по этому матчу посмотреть - так постель у вас огромная!
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Nightyork97
Ответ Александр -
Я думаю Грин уйдет 3*15 (18) отличный вариант для него в ЛА
По слухам он хочет себе минимум млн $25-30. Я не знаю кто на это пойдет))
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Александр -
Ответ Nightyork97
https://www.youtube.com/watch?v=BPy5cSTAEI8 Есть что сказать? Или бежать в Klutch Sports открывать двери Леброну?
Я думаю Грин уйдет 3*15 (18) отличный вариант для него в ЛА
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Люби Зенит Побольше Побед
Молодец Дреймонд, такими темпами у тебя вся весна пройдёт в постели
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Александр -
Ответ Nightyork97
https://www.youtube.com/watch?v=BPy5cSTAEI8 Есть что сказать? Или бежать в Klutch Sports открывать двери Леброну?
Отличный отрезок! За 1 мин четко отображает сезон гсв. Браво. Тут и бросок в спину Клею, и Брукс унижающий Грина, и лицо Керра при этом. Если будут просить коротко охарактеризовать сезон, можно этот ролик скинуть
+2
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+2
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Nightyork97
https://www.youtube.com/watch?v=BPy5cSTAEI8 Есть что сказать? Или бежать в Klutch Sports открывать двери Леброну?
+1
-1
0
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