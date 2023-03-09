Форвард «Голден Стэйт» объяснил неудачную игру действующих чемпионов в выездных матчах сезона НБА.

У «воинов» показатель 27-7 дома и 7-25 в гостевых встречах.

«Победы в гостевых матчах требуют ментальной устойчивости, этот показатель должен быть на действительно высоком уровне, причем речь идет не об одном или двух парнях в команде.

Для успешной игры на выезде требуется коллективная ментальная устойчивость. Если быть честным, я не уверен, что мы в «Уорриорз» можем похвастать этим. Отсюда такая разница в результатах.

Я не скрываю разочарования по этому поводу, это явная проблема, так что какой смысл молчать... Нам явно не хватает этой устойчивости. Довольно странная ситуация. Всякий раз, когда, как кажется, готов сделать шаг вперед, выходит, что делаешь два назад», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф