Дрэймонд Грин бросил играть, когда не получил мяч от Джордана Пула
«Уорриорз» допустили обидную потерю в одном из эпизодов матча с «Оклахомой» (128:137).
На последней минуте второй четверти Дрэймонд Грин не дождался передачи от Джордана Пула, после чего бросил играть. Через мгновение мяч ему адресовал Клэй Томпсон, но форвард уже не смотрел в его сторону.
Грин также не стал возвращаться в защиту.
Перед началом сезона Грин ударил Пула во время тренировки, отправив защитника в нокаут.
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Значала он сунул ему в челюсть, полгода делал вид, что все в порядке – и продолжает плакать.
Мы не в их кухне, и это не нам решать
Иначе не понимаю, зачем так реагировать, когда у тебя рядом игрок противника и потенциально еще второй.
Нет, он просто девочка и плакса.
я вспомнил эпизод с Кобяном и Линсенити. Наверное, Мамбе надо было сесть на паркет