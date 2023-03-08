Дрэймонд Грин бросил играть, когда не получил мяч от Джордана Пула

Теги Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

«Уорриорз» допустили обидную потерю в одном из эпизодов матча с «Оклахомой» (128:137).

На последней минуте второй четверти Дрэймонд Грин не дождался передачи от Джордана Пула, после чего бросил играть. Через мгновение мяч ему адресовал Клэй Томпсон, но форвард уже не смотрел в его сторону.

Грин также не стал возвращаться в защиту.

Перед началом сезона Грин ударил Пула во время тренировки, отправив защитника в нокаут.

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13 комментариев

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Fronda
У Пула для начала был фол в проходе. Защитник после его толчка улетел метров на пять. Какой уж тут пас, когда переживаешь, что сейчас костлявая рука рефери выпишет штраф. Судорожно сунул более менее открытому игроку. К счастью, арбитр оказался слегка слепым, и эпизод продолжился. Ну а почему вдруг перестал играть Грин, который вовсе не был в такой уж замечательной позиции, вопрос к Грину. Интересно, что, несмотря на все перипетии, воины идут ровно там, где им все и советуют быть, то есть, 6-ми. Это сулит относительно легкую сетку в плей-офф через Мемфис и Сакраменто. "Умирать" ради другого места совершенно нет смысла.
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Nightyork97
И этого Дреймонда уважают фанаты ГСВ, нет тут уж нужно было за Пула заступаться в свое время, чтобы молодого не закапывали. Грин и с Дюрантом ругался, видите ли розыгрыш должен быть на нем. Развал моста все ближе, скоро и до Лейкоба дойдёт, что он просто спалил бабки в казну НБА в этом сезоне.
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qwwertum
он уже в Лейкерс в следующем году
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Южка
Да Пул затупил, сразу не отдал, а потом испугался, так как написал юзер выше, уже защитники пасли эту передачу, момент прошёл. Ну бывает. Губастый расстроился, но тож ничего страшного - бывает! Не было тут умысла принципиального у Пула не пасовать именно потому что это Грин. Высасывают и набрасывают новости
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Sonder
Ответ Daniel Fox
Часто ли Линсенити сливает? Сколько Пул завалил им игр? Глянь на днях . Такое не в первый раз.
я знаю, что Пул явно любил читать роман Майн Рида в детстве, но показуха Дрэймонда не решит вопрос
Значала он сунул ему в челюсть, полгода делал вид, что все в порядке – и продолжает плакать.
Мы не в их кухне, и это не нам решать
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Милош Теодосич
Ответ Daniel Fox
Ну а что вы хотели? Ты четырехкратный чемпион , один из лучших защитных игроков в истории баскетбола, отличный разыгрывающий , я могу много перечислять, а какой то мусорный скорер ,которому ни за что дали контракт выше твоего в решающие владения страдает фигнёй. С чего бы он должен был играть
😁😁😁👍
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Daniel Fox
Ответ Sonder
c того, что у тебя 8 нулей в контракте, обязательства перед лигой и, в конце концов, самоуважение я вспомнил эпизод с Кобяном и Линсенити. Наверное, Мамбе надо было сесть на паркет
Часто ли Линсенити сливает? Сколько Пул завалил им игр? Глянь на днях . Такое не в первый раз.
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Misunderstood
Типичный обиженный токсик Грин, терпеть не могу когда так реагируют, по сути Пул мог отдать, но мог и не отдавать ситуация абсолютно обычная
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Cubs-V
Грин хотел кинуть свой фирменный бросок с отклонением в стиле MJ или "порвать краску", как Яннис.
Иначе не понимаю, зачем так реагировать, когда у тебя рядом игрок противника и потенциально еще второй.
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Левый аккаунт Дюрэнта
Сердце команды. Камень. Ни разу не мягкий. Без него ГС не могу. Альфа и "ДАртаньян.
Нет, он просто девочка и плакса.
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Sonder
Ответ Daniel Fox
Ну а что вы хотели? Ты четырехкратный чемпион , один из лучших защитных игроков в истории баскетбола, отличный разыгрывающий , я могу много перечислять, а какой то мусорный скорер ,которому ни за что дали контракт выше твоего в решающие владения страдает фигнёй. С чего бы он должен был играть
c того, что у тебя 8 нулей в контракте, обязательства перед лигой и, в конце концов, самоуважение

я вспомнил эпизод с Кобяном и Линсенити. Наверное, Мамбе надо было сесть на паркет
+3
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+3
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Daniel Fox
Ну а что вы хотели? Ты четырехкратный чемпион , один из лучших защитных игроков в истории баскетбола, отличный разыгрывающий , я могу много перечислять, а какой то мусорный скорер ,которому ни за что дали контракт выше твоего в решающие владения страдает фигнёй. С чего бы он должен был играть
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Cops noob pley
мог отдать и даже туда смотрел, но что-то пошло не так...
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