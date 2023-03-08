Дрэймонд Грин бросил играть, когда не получил мяч от Джордана Пула

«Уорриорз» допустили обидную потерю в одном из эпизодов матча с «Оклахомой» (128:137).

На последней минуте второй четверти не дождался передачи от , после чего бросил играть. Через мгновение мяч ему адресовал , но форвард уже не смотрел в его сторону.

Грин также не стал возвращаться в защиту.

Перед началом сезона Грин ударил Пула во время тренировки, отправив защитника в нокаут.

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