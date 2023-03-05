НБА. «Даллас» встретится дома с «Финиксом», «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
В первом матче игрового дня «Даллас» Кайри Ирвинга встретится на своей арене с «Финиксом» Кевина Дюрэнта. Начало – в 21.00 по московскому времени.
«Лейкерс» примут «Голден Стэйт», который одержал пять побед подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 21.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 5 марта, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 6 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 6 марта, 03.30, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 6 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Я за ГСВ, ну и хотелось бы хорошей игры