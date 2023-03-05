НБА. «Даллас» встретится дома с «Финиксом», «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

В первом матче игрового дня «Даллас» Кайри Ирвинга встретится на своей арене с «Финиксом» Кевина Дюрэнта. Начало – в 21.00 по московскому времени.

«Лейкерс» примут «Голден Стэйт», который одержал пять побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Финикс
Дата проведения
5 марта, 21.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Чикаго – Индиана
Дата проведения
5 марта, 23.30, «United Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
5 марта, 23.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Орландо – Портленд
Дата проведения
6 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бруклин – Шарлотт
Дата проведения
6 марта, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Юта
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Сан-Антонио
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Бостон – Нью-Йорк
Дата проведения
6 марта, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Милуоки
Дата проведения
6 марта, 03.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Мемфис
Дата проведения
6 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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бредихин
думаю даллас есть что доказывать так же как и финиксу. матч должен быть огонь. а так же болею за гсв. ну ни как лал не достоин плейофф в этом году
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lecter666_dest1ny
После позора с Минькой уже пофиг на этом матч. Свой шанс они просрали. Сегодня скорее всего проиграют, так как некому разыгрывать, а Рассел, вместо того, что выходить и играть, сидит лыбытся на скамейке
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Xell
Ну тут думаю Лал сольются. Но буду за Лейкерс!
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Cubs-V
Ответ BuTaJIbKa
Лейкерс - Голден Стэйт, по-моему, 2 самые популярные команды тут. Еще и в неплохое время - будет много комментов. Я за ГСВ, ну и хотелось бы хорошей игры
Это да. Если не учитывать, что 90% комментов от 5-6 людей.
+3
0
+3
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The_Enot
Дюрэнт и Ирвинг наконец то смогут пообщаться.
Классные матчи еще и в удобное время!
+3
0
+3
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BuTaJIbKa
Лейкерс - Голден Стэйт, по-моему, 2 самые популярные команды тут. Еще и в неплохое время - будет много комментов.
Я за ГСВ, ну и хотелось бы хорошей игры
+3
-1
+2
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