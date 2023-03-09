«Жальгирис» распродал все билеты 16-й раз подряд в этом сезоне Евролиги.

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«Жальгирис» распродал все билеты на домашнюю встречу 16-й раз подряд в этом сезоне Евролиги.

Команда объявила, что на домашний матч 29 марта против «Монако» билетов не осталось. Это 16-й раз подряд, когда «Жальгирис-Арена» будет полностью заполнена в рамках матча Евролиги.

Это новый рекорд для клуба. Ранее рекордом считалось 12 проданных матчей в сезоне 2019-20, однако серия прервалась из-за начавшейся пандемии COVID-19.

Единственной домашней игрой, которая не была распродана, стал матч 1-го раунда против болонского «Виртуса».

«Жальгирис» идет на 9-й строчке в Евролиге с результатом 14-13.

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