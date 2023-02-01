Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Жальгирис», «Реал» – «Панатинаикос»

В среду, 1 февраля, в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет на своей площадке литовский «Жальгирис», испанский «Реал» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 15-7, Реал Испания – 14-7, Барселона Испания – 14-8, Монако Франция – 13-8, Фенербахче Турция – 13-9, – 12-9, Баскония Испания – 11-10, – 12-10, Маккаби Израиль – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Црвена Звезда Сербия – 10-12, Виртус Италия – 10-12, Бавария Германия – 9-13, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-14, Милан Италия – 7-15, Альба Германия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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