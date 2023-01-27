«Панатинаикос» выиграл у «Жальгириса» вторую половину матча с разницей «+39», повторив рекорд Евролиги

«Панатинаикос» в четверг одержал свою 8-ю победу в нынешнем сезоне , совершив невероятный камбэк и обыграв литовский « » (89:65).

Греческая команда проигрывала 15 очков (27:42) после первой половины встречи, но сумела ликвидировать отставание к концу третьей четверти и добиться уверенной победы – 89:65.

«Пао» выиграл вторую половину со счетом 62:23 (+39) и повторил рекорд Евролиги по разнице в счете за 20 минут матча. Примечательно, что рекорд был также установлен « » в 2010 году в матче против «Ольденбурга».

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