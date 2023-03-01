Эргин Атаман: «Турция не сможет участвовать в чемпионате мира из-за ерунды с окнами ФИБА»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман заявил, что причиной непопадания команды на чемпионат мира-2023 стало расписание матчей квалификационного турнира.

«Я считаю, что причиной стало не что иное, как чушь ФИБА. В течение этого отборочного периода мы не могли использовать наших игроков НБА, за исключением двух матчей, которые были сыграны летом. Точно так же мы не могли рассчитывать на многих наших игроков Евролиги.

В результате Турция не сможет участвовать в чемпионате мира из-за ерунды с окнами ФИБА.

Мы не прошли квалификацию на чемпионат мира, и я считаю, что это позорная ситуация для ФИБА. Они проводят матчи в течение сезона, когда мы не можем использовать наших звезд НБА и », – сказал Атаман.

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