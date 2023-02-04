Эргин Атаман: «Мы не можем думать о три-пите в Евролиге, пока не выйдем в плей-офф»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал неудачное выступление команды в нынешнем сезоне Евролиги после двух чемпионских титулов подряд.

«Исходя из нашего положения в турнирной таблице, мы не можем думать о три-пите в Евролиге. Мы все должны забыть об этом. Нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть следующие матчи и выйти в плей-офф.

В этом сезоне у нас было много проблем. Мы проиграли много матчей. В частности, из-за плохой игры в концовках некоторых встреч. Мы должны учиться на своих ошибках и побеждать в следующих матчах. Я не буду показывать жест «три пальца», пока мы не оформим путевку в плей-офф», – заявил Атаман.

За 11 туров до конца регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» с результатом 11-12 занимает 11-е место. Первую восьмерку, которая попадает в плей-офф, на данный момент замыкает тель-авивский «Маккаби» (12-11).

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