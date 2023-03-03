«Он много говорит, и ему многое сходит с рук». Диллону Бруксу не понравилось сравнение с Дрэймондом Грином

Форварду « » не понравилось, что журналист ESPN сравнил его с (« »).

«Мне совершенно не нравится Дрэймонд. Мне просто не нравится «Голден Стэйт». Не хочу иметь с ними ничего общего.

Дрэймонд много говорит. Кроме того, ему многое сходит с рук. Он круто играет – с «Голден Стэйт» – но будь он в другой команде, вы не узнали бы, кто такой Дрэймонд Грин.

Он играет с душой, играет жестко, знает все тонкости их защиты. Думаю, именно поэтому он им там нравится», – сказал Брукс.

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