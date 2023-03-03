«Он много говорит, и ему многое сходит с рук». Диллону Бруксу не понравилось сравнение с Дрэймондом Грином

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форварду «Мемфиса» Диллону Бруксу не понравилось, что журналист ESPN сравнил его с Дрэймондом ГриномГолден Стэйт»).

«Мне совершенно не нравится Дрэймонд. Мне просто не нравится «Голден Стэйт». Не хочу иметь с ними ничего общего.

Дрэймонд много говорит. Кроме того, ему многое сходит с рук. Он круто играет – с «Голден Стэйт» – но будь он в другой команде, вы не узнали бы, кто такой Дрэймонд Грин.

Он играет с душой, играет жестко, знает все тонкости их защиты. Думаю, именно поэтому он им там нравится», – сказал Брукс.

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11 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Michael Guttierrez
В Голден Стейте так уж вышло, что нет звезд с раздутым эго. В этом плане Керру легче. А чем был плох Бен Симмонс до травмы спины? Топовый игрок. + у Грина нет проблем психологических как у Бена, Грин в этом году гораздо активнее атакует из-за дуги в том числе, в то время как Симмонс вне краски даже на кольцо не смотрит.
Ну так это благодаря Дреймонду и не было раздутых эго. А без него Уиггинс забьёт на защиту, Пул уже неуправляемый. Томпсон как минимум будет биться за контракт, а не за клуб.
Грин конечно в отличии от Бена может попасть из за дуги, но дело в том, что оппоненты могут себе позволить безнаказанно оставлять его на дуге без прикрытия, также как и в ситуации с Беном.
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Michael Guttierrez
Ответ Evgeniy 72
Насчёт Керра поясню, что сейчас ни один тренер не может управлять звёздами, и полузвездами без помощи из раздевалки. Споэльстра признанный гений, ему покровительствует Дон Райли, вся команда пропитана трудовой этикой, но Юдонис Хаслем уже который год контролирует раздевалку. У ГСВ именно Дреймонд считается душой команды, ее лидером в раздевалке, и проводником идей Керра. Понятно, что потеря такого важного элемента для Керра не пройдет бесследно, каким бы гением он не был. Ну а насчёт игровых качеств Дреймонда, то ты описал Бена Симмонса. Вот таким и окажется Грин вне ГСВ, только старый. И теперь скажи, кому на фиг нужен старый Бен Симмонс в этой Лиге.
В Голден Стейте так уж вышло, что нет звезд с раздутым эго. В этом плане Керру легче.
А чем был плох Бен Симмонс до травмы спины? Топовый игрок. + у Грина нет проблем психологических как у Бена, Грин в этом году гораздо активнее атакует из-за дуги в том числе, в то время как Симмонс вне краски даже на кольцо не смотрит.
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Evgeniy 72
Ответ Michael Guttierrez
О как) Грин игрок системы, а Керр пустышка без Грина) Как может быть плох один из лучших защищающихся больших лиги, который защищается от 1 по 5 номеров, который может разгонять атаки, а также с плеймейкингом первого номера? Да уж, таких ребят полно в лиге, просто системы не подходящие, ага
Насчёт Керра поясню, что сейчас ни один тренер не может управлять звёздами, и полузвездами без помощи из раздевалки. Споэльстра признанный гений, ему покровительствует Дон Райли, вся команда пропитана трудовой этикой, но Юдонис Хаслем уже который год контролирует раздевалку.
У ГСВ именно Дреймонд считается душой команды, ее лидером в раздевалке, и проводником идей Керра. Понятно, что потеря такого важного элемента для Керра не пройдет бесследно, каким бы гением он не был.
Ну а насчёт игровых качеств Дреймонда, то ты описал Бена Симмонса. Вот таким и окажется Грин вне ГСВ, только старый. И теперь скажи, кому на фиг нужен старый Бен Симмонс в этой Лиге.
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wildgamer
Ответ ShowTime.
мда. вообще мемфис странные ребята. строят из себя банду какую-то. епта на площадке докажи , что гсв и в частности грин дно. а так по ощущениям нынешний ростер воинов еще неск лет будет выносить мишек
Так а в чем он сейчас не прав ? Много и на спортсе, и в сша говорят, что Грин не будет так хорош вне системы.
Но здесь принято хейтить мишек. Ведь они дают бой, говорят не приятные вещи.
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Михаил Евдокимов
На данный момент обе игры Мишки в этом сезоне Воинам слили, притом что в первой не играл ни Стеф ни Уиги. Грин может и потерялся бы в другой команде, если бы изначально не пришел в ГСВ, но на данный момент он имеет чрезвычайно успешную карьеру с личными и командными наградами. Никто из Мишек ничего еще не доказал, в том числе Брукс и Морант. Хотя брукс доказал, что он грязный игрок, тут он уже может переплюнул Грина, хотя и не утверждаю
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armageddon123456
Чёт вспомнилось - "ай Моська! Знать она сильна, что лает на Слона"
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ShowTime.
мда. вообще мемфис странные ребята. строят из себя банду какую-то. епта на площадке докажи , что гсв и в частности грин дно. а так по ощущениям нынешний ростер воинов еще неск лет будет выносить мишек
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Michael Guttierrez
Ответ Evgeniy 72
Брукса не прощают серые, как Грина, и в целом он точно описал ситуацию. Дреймонд полезен именно в ГСВ, и вне этой системы он скорее всего будет плох. Как впрочем и Керр внезапно может оказаться пустышкой без Грина.
О как) Грин игрок системы, а Керр пустышка без Грина)
Как может быть плох один из лучших защищающихся больших лиги, который защищается от 1 по 5 номеров, который может разгонять атаки, а также с плеймейкингом первого номера? Да уж, таких ребят полно в лиге, просто системы не подходящие, ага
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Evgeniy 72
Ответ Fooler
А сам Брукс святой, мы поняли..
Брукса не прощают серые, как Грина, и в целом он точно описал ситуацию. Дреймонд полезен именно в ГСВ, и вне этой системы он скорее всего будет плох. Как впрочем и Керр внезапно может оказаться пустышкой без Грина.
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Артем Кузнецов
Мишки показательно быкуют на чемпионов, типа такие плохие парни, но пока не вывозят своих понтов
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Fooler
А сам Брукс святой, мы поняли..
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