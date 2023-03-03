«Он много говорит, и ему многое сходит с рук». Диллону Бруксу не понравилось сравнение с Дрэймондом Грином
Форварду «Мемфиса» Диллону Бруксу не понравилось, что журналист ESPN сравнил его с Дрэймондом Грином («Голден Стэйт»).
«Мне совершенно не нравится Дрэймонд. Мне просто не нравится «Голден Стэйт». Не хочу иметь с ними ничего общего.
Дрэймонд много говорит. Кроме того, ему многое сходит с рук. Он круто играет – с «Голден Стэйт» – но будь он в другой команде, вы не узнали бы, кто такой Дрэймонд Грин.
Он играет с душой, играет жестко, знает все тонкости их защиты. Думаю, именно поэтому он им там нравится», – сказал Брукс.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
Грин конечно в отличии от Бена может попасть из за дуги, но дело в том, что оппоненты могут себе позволить безнаказанно оставлять его на дуге без прикрытия, также как и в ситуации с Беном.
А чем был плох Бен Симмонс до травмы спины? Топовый игрок. + у Грина нет проблем психологических как у Бена, Грин в этом году гораздо активнее атакует из-за дуги в том числе, в то время как Симмонс вне краски даже на кольцо не смотрит.
У ГСВ именно Дреймонд считается душой команды, ее лидером в раздевалке, и проводником идей Керра. Понятно, что потеря такого важного элемента для Керра не пройдет бесследно, каким бы гением он не был.
Ну а насчёт игровых качеств Дреймонда, то ты описал Бена Симмонса. Вот таким и окажется Грин вне ГСВ, только старый. И теперь скажи, кому на фиг нужен старый Бен Симмонс в этой Лиге.
Но здесь принято хейтить мишек. Ведь они дают бой, говорят не приятные вещи.
Как может быть плох один из лучших защищающихся больших лиги, который защищается от 1 по 5 номеров, который может разгонять атаки, а также с плеймейкингом первого номера? Да уж, таких ребят полно в лиге, просто системы не подходящие, ага