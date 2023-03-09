Бигмен « » обновил личный рекорд результативности в матче с «Атлантой» (120:122).

Порзингис набрал 43 очка за 38 минут, реализовав 17 из 22 с игры. В активе латыша также 5 подборов и 5 передач.

Кристапс реализовал все пять бросков с игры в четвертой четверти, включая четыре с дальней дистанции (7 из 10 из-за дуги за матч).

«Он был неудержим. Когда человек с таким ростом реализует 2-очковые с сопротивлением, ничего не поделаешь. У него залетали и 3-очковые тоже», – констатировал главный тренер «Атланты» .

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