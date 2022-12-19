Уэстбрук попытался поставить сверху через Порзингиса и Гэффорда
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук предпринял попытку забить сверху с сопротивлением двух игроков «Уизардс».
Уэстбрук пытался исполнить данк через Кристапса Порзингиса и Дэниэла Гэффорда, его остановили лишь с нарушением правил.
«Лейкерс» победили 119:117, Расселл набрал 9 очков, 9 подборов и 8 передач.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
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