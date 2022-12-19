Уэстбрук попытался поставить сверху через Порзингиса и Гэффорда

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук предпринял попытку забить сверху с сопротивлением двух игроков «Уизардс».

Уэстбрук пытался исполнить данк через Кристапса Порзингиса и Дэниэла Гэффорда, его остановили лишь с нарушением правил.

«Лейкерс» победили 119:117, Расселл набрал 9 очков, 9 подборов и 8 передач.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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1 комментарий

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pulyalke
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самец! и прическа топчик))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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