Стеф Карри совершает самые дальние 3-очковые в НБА

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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри совершает самые дальние трехочковые броски в НБА.

Средняя дистанция трехочковых попыток Карри – 27,6 фута (8,1 метра). Он опережает по данному показателю Дэмиана Лилларда (27,5 фута) и Трэя Янга (27,4).

Примечательно, что Карри имеет лучший процент реализации трехочковых среди первых 10 игроков в данном рейтинге – 43,4%.

Средняя дальность трехочковых бросков (процент попадания)

1. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 27,6 фута (43,4%)

2. Дэмиан Лиллард, «Портленд» – 27,5 (39,3%)

3. Трэй Янг, «Атланта» – 27,4 (30,7%)

4. Эрик Гордон, «Хьюстон» – 27,3 (35,4%)

5. Кристапс Порзингис, «Вашингтон» – 27,2 (33,1%)

6. Джордан Пул, «Голден Стэйт» – 27,1 (31,8%)

7. Джон Уолл, «Клипперс» – 27 (26,1%)

8. Донован Митчелл, «Кливленд» – 26,8 (42,8%)

9. Джейден Айви, «Детройт» – 26,8 (20,8%)

10. Лука Дончич, «Даллас» – 26,8 (34,5%)

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2 комментария

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Sonder
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айви кладет нереально просто шутер века
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Osik92
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Сумасшедший процент с такой дистанции конечно
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