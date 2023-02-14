Клэй Томпсон поставил сверху с сопротивлением Порзингиса
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон исполнил эффектный данк под занавес второй четверти матча с «Вашингтоном» (135:126).
Томпсон эффектно поставил сверху с сопротивлением «большого» Кристапса Порзингиса.
В активе Клэя 27 очков, 4 подбора и 5 передач.
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