Клэй Томпсон поставил сверху с сопротивлением Порзингиса

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео Клэй Томпсон Кристапс Порзингис Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон исполнил эффектный данк под занавес второй четверти матча с «Вашингтоном» (135:126).

Томпсон эффектно поставил сверху с сопротивлением «большого» Кристапса Порзингиса.

В активе Клэя 27 очков, 4 подбора и 5 передач.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Такой прямо уж постер-данк))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Султанов
Ну там Порзи уже опоздал в эпизоде, больше имитировал защиту. Клей конечно накидал кирпичей из за дуги, но периодически одумавылся и набирал с краски!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
Для воина это не проблема.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий