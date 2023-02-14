Защитник « » исполнил эффектный данк под занавес второй четверти матча с « » (135:126).

Томпсон эффектно поставил сверху с сопротивлением «большого» .

В активе Клэя 27 очков, 4 подбора и 5 передач.

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