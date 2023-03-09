Зайон Уильямсон пропустит из-за травмы еще как минимум две недели

Форвард «Нового Орлеана» продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще как минимум две недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги. Последний раз он играл 3 января.

Зайон принял участие в 29 матчах сезона , набирая 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться