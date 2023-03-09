Зайон Уильямсон пропустит из-за травмы еще как минимум две недели
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще как минимум две недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги. Последний раз он играл 3 января.
Зайон принял участие в 29 матчах сезона НБА, набирая 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.
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Но этот сезон для НОП походу все, сломались в один момент ментально. Может зацепятся за ПИ, но веры мало. Зайона скорей всего так и не выпустят в этом сезоне(если тенденция с поражениями продолжится), чтобы не рисковать.