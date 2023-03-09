Зайон Уильямсон пропустит из-за травмы еще как минимум две недели

Теги травмы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще как минимум две недели, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги. Последний раз он играл 3 января.

Зайон принял участие в 29 матчах сезона НБА, набирая 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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1 комментарий

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Идущий к реке
Больше половины матчей за карьеру пропущено по травмам и восстановлению, крайне печально это все. Хочется уже хоть один полноценный сезон от него в НОП увидеть. Команда преображается и показывает результат, если судить по коротким отрезкам. Не хотелось бы потом размышлять категориями: «а что если бы».
Но этот сезон для НОП походу все, сломались в один момент ментально. Может зацепятся за ПИ, но веры мало. Зайона скорей всего так и не выпустят в этом сезоне(если тенденция с поражениями продолжится), чтобы не рисковать.
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