Хосе Альварадо выбыл на 3 недели из-за стрессовой реакции в голени

У разыгрывающего «Нового Орлеана» диагностировали стрессовую реакцию в правой голени. Игрок пройдет повторное обследование через три недели.

24-летний Альварадо в нынешнем сезоне набирает за «Пеликанс» 9,0 очка, 2,3 подбора, 3,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Также «Пеликанс» объявили, что форвард пропустит как минимум две недели из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Звезда команды , который выбыл из строя 2 января, продолжает успешно восстанавливаться после растяжения правого подколенного сухожилия.

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