Зайон Уильямсон блеснул знаниями о легендах НБА прошлого
Лидер «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал об игроках НБА 70-х и 80-х, не получивших должного признания, а также тех, на кого он равнялся в детстве.
«Самыми недооцененными я бы назвал таких игроков, как Деннис Джонсон, Джордж Гервин и Дэвид Томпсон. Я бы сказал, что это они.
Когда я только начинал играть в баскетбол, я спросил у мамы: «На каких игроков мне стоит равняться или за кем следить?». И она назвала мне Мэджика Джонсона, Ларри Берда и Майкла Джордана. Именно в таком порядке.
Я смотрел на Мэджика и говорил: «Мне нравится его игра». Я смотрел на Ларри... Ох, это плохой парень. А потом, когда очередь дошла до номера 23, трудно смотреть на него и не говорить: «Чувак, я хочу однажды выйти на этот уровень. Я хочу быть в состоянии сделать что-то подобное, когда стану старше». Так что я должен выбрать эту троицу», ‒ заключил Зайон.
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