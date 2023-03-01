Зайон Уильямсон блеснул знаниями о легендах НБА прошлого

Лидер «Нового Орлеана» рассказал об игроках 70-х и 80-х, не получивших должного признания, а также тех, на кого он равнялся в детстве.

«Самыми недооцененными я бы назвал таких игроков, как Деннис Джонсон, и Дэвид Томпсон. Я бы сказал, что это они.

Когда я только начинал играть в баскетбол, я спросил у мамы: «На каких игроков мне стоит равняться или за кем следить?». И она назвала мне , Ларри Берда и . Именно в таком порядке.

Я смотрел на Мэджика и говорил: «Мне нравится его игра». Я смотрел на Ларри... Ох, это плохой парень. А потом, когда очередь дошла до номера 23, трудно смотреть на него и не говорить: «Чувак, я хочу однажды выйти на этот уровень. Я хочу быть в состоянии сделать что-то подобное, когда стану старше». Так что я должен выбрать эту троицу», ‒ заключил Зайон.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул