Зайон Уильямсон блеснул знаниями о легендах НБА прошлого

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Новый Орлеан НБА Деннис Джонсон Джордж Гервин Дэвид Томпсон Зайон Уильямсон Баскетбол

Лидер «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал об игроках НБА 70-х и 80-х, не получивших должного признания, а также тех, на кого он равнялся в детстве.

«Самыми недооцененными я бы назвал таких игроков, как Деннис Джонсон, Джордж Гервин и Дэвид Томпсон. Я бы сказал, что это они.

Когда я только начинал играть в баскетбол, я спросил у мамы: «На каких игроков мне стоит равняться или за кем следить?». И она назвала мне Мэджика Джонсона, Ларри Берда и Майкла Джордана. Именно в таком порядке.

Я смотрел на Мэджика и говорил: «Мне нравится его игра». Я смотрел на Ларри... Ох, это плохой парень. А потом, когда очередь дошла до номера 23, трудно смотреть на него и не говорить: «Чувак, я хочу однажды выйти на этот уровень. Я хочу быть в состоянии сделать что-то подобное, когда стану старше». Так что я должен выбрать эту троицу», ‒ заключил Зайон.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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7 комментариев

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xamer 9
Ответ Степан Цубер
Есть вещи на порядок выше, слышишь?
Говорят отсюда надо сваливать по идее
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egro92
Ответ Алексей Никишин
Не забывай свои корни, помни. ©
Благодаря вам понял еще одну из отсылок Anacondaz в песне "Не учи меня как жить":
Не забывай свои корни, помни:
Есть вещи... (Ты вообще о чем?) Не бери в голову!
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pawell
Ответ Алексей Никишин
Не забывай свои корни, помни. ©
даже на солнце бывают пятна
+1
0
+1
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askarik1992
И всем он блеснул.. Если бы он про легенд 50 и 60 что то интересное рассказал это было бы интересно
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Алексей Никишин
Ответ Степан Цубер
Есть вещи на порядок выше, слышишь?
Сечёшь))
0
0
0
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Степан Цубер
Ответ Алексей Никишин
Не забывай свои корни, помни. ©
Есть вещи на порядок выше, слышишь?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никишин
Не забывай свои корни, помни. ©
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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