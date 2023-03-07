Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон на данном этапе далек от возвращения в строй.

« пока не готов к возвращению», – заявил Уиндхорст.

Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги. Последний раз он играл 3 января.

Зайон принял участие в 29 матчах сезона , набирая 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф