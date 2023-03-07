Брайан Уиндхорст: «Зайон Уильямсон пока не готов к возвращению в строй»

Теги Новый Орлеан НБА Брайан Уиндхорст Зайон Уильямсон Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон на данном этапе далек от возвращения в строй.

«Зайон Уильямсон пока не готов к возвращению», – заявил Уиндхорст.

Уильямсона беспокоит подколенное сухожилие правой ноги. Последний раз он играл 3 января.

Зайон принял участие в 29 матчах сезона НБА, набирая 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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