В перерыве Матча всех звезд состоялась церемония в честь рекорда Леброна Джеймса

В перерыве после первой половины всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити состоялась торжественная церемония в честь рекорда по количеству очков за карьеру.

В церемонии приняли участие , занимающий третье место в списке лучших бомбардиров в истории НБА (36 928 очков за карьеру), , занимающий второе место (38 387), и ставший рекордсменом Леброн Джеймс (38 411).

Представлять Леброна вышел его бывший партнер по команде Дуэйн Уэйд.

7 февраля форвард « » Леброн Джеймс в матче против «Оклахомы» обошел легендарного Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового