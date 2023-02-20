В перерыве Матча всех звезд состоялась церемония в честь рекорда Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуэйн Уэйд НБА видео Матч всех звезд НБА Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

В перерыве после первой половины Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити состоялась торжественная церемония в честь рекорда Леброна Джеймса по количеству очков за карьеру.

В церемонии приняли участие Карл Мэлоун, занимающий третье место в списке лучших бомбардиров в истории НБА (36 928 очков за карьеру), Карим Абдул-Джаббар, занимающий второе место (38 387), и ставший рекордсменом Леброн Джеймс (38 411).

Представлять Леброна вышел его бывший партнер по команде Дуэйн Уэйд.

7 февраля форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Оклахомы» обошел легендарного Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий