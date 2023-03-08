Никола Вучевич: «Йокич заслуживает еще одной награды MVP»

Теги Чикаго Денвер НБА Никола Вучевич Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич считает, что Никола Йокич («Денвер») заслуживает третьей подряд награды MVP сезона.

«Я думаю, что он заслуживает еще одной награды MVP, судя по тому, как он играет. Если убрать его из этой команды, это будет совершенно другая команда. Посмотрите на его статистику, на эффективность, с которой он играет, это впечатляет. И нет такого, что он набирает статистику, а команда проигрывает.

Он играет правильно. Он не делает ничего просто так. Все происходит органично. Это победный баскетбол. Когда он играет, видно, что он получает удовольствие. Он все делает легко и естественно. Вот что делает его уникальным», – сказал Вучевич.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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4 комментария

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vy-sta-kre
Ответ kondratiy
"Заслуживает ещё одну..." или "достоин ещё одной..." Но простим Николу, русский язык для него не родной
Вообще-то падеж правильный.
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Killmeporch
щас придёт один "эксперт" и расскажет что предыдущие две были не заслуженны
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kondratiy
Ответ Cash_flow
Ещё одну
"Заслуживает ещё одну..." или "достоин ещё одной..."
Но простим Николу, русский язык для него не родной
+1
0
+1
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Cash_flow
Ещё одну
+1
0
+1
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