Никола Вучевич: «Йокич заслуживает еще одной награды MVP»

Центровой « » считает, что («Денвер») заслуживает третьей подряд награды MVP сезона.

«Я думаю, что он заслуживает еще одной награды MVP, судя по тому, как он играет. Если убрать его из этой команды, это будет совершенно другая команда. Посмотрите на его статистику, на эффективность, с которой он играет, это впечатляет. И нет такого, что он набирает статистику, а команда проигрывает.

Он играет правильно. Он не делает ничего просто так. Все происходит органично. Это победный баскетбол. Когда он играет, видно, что он получает удовольствие. Он все делает легко и естественно. Вот что делает его уникальным», – сказал Вучевич.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?