Джей Джей Редик – Кендрику Перкинсу: «Ты намекаешь, что белые участники голосования НБА – расисты»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик во время шоу «First Take» возмутился словами своего коллеги Кендрика Перкинса о голосовании за MVP лиги.

Ранее Перкинс обвинил участников голосования за MVP в расизме, поскольку за последние десятилетия только трем игрокам, не вошедшим в Топ-10 бомбардиров сезона, удалось стать MVP, это Стив Нэш, Дирк Новицки и Никола Йокич.

«Только что мы увидели, в чем именно проблема этого шоу. Мы создаем нарративы, которых на самом деле не существует.

Ты намекаешь, что белые участники голосования НБА – расисты. Что они голосуют за белых. Ты только что это сказал. Да, ты это сказал. Именно это ты и имел в виду, Кендрик Перкинс», – заявил Редик.

«Это факты. Я констатировал факты», – возразил Перкинс.

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