Пол Джордж – об игре против Йокича: «Мы перепробовали все, у нас нет ответа»

Теги Денвер Клипперс НБА Пол Джордж Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж высоко оценил игру 2-кратного MVP лиги Николы Йокича.

«Это безумие, потому что он отнюдь не самый атлетичный парень на паркете. Но он просто знает свою игру. Я думаю, он игрок, который знает свое место на площадке.

Вы ставите на него мелкого парня, он не прощает, вы ставите кого-то его размера – он использует свой баскетбольный iq и сообразительность. Это сложный матч-ап. И нам пока не удалось его разгадать.

Я был потрясен, потому что у меня быстрые руки, и некоторые пасы, которые адресовались Николе, были как бы вне зоны его досягаемости. Обычно это перехват, но Йокич цепляется за мяч и забирает его себе.

Его просто трудно закрыть, мы перепробовали все. Мы менялись, потом защищался я, потом Кавай, потом Пламли. У нас не было на него ответа», – пояснил Джордж.

Команда из Лос-Анджелеса в этом сезоне проиграла все четыре игры против «Денвера»

Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Ну, таки давайте найдите ответЙ!!!!!
Бери и ищи Джордж, а не жалуйся который раз, что ты чего-то не можешь!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ Суперпупс
последние вьюшки Джорджа это будто слитые протоколы с посещений психолога.
Честность перед самим собой важнейший фактор успеха.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Суперпупс
последние вьюшки Джорджа это будто слитые протоколы с посещений психолога.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Федотов
MVР, вряд ли тут есть хоть какие-то сомнения..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий