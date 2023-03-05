Пол Джордж – об игре против Йокича: «Мы перепробовали все, у нас нет ответа»

Звездный форвард « » Пол Джордж высоко оценил игру 2-кратного MVP лиги .

«Это безумие, потому что он отнюдь не самый атлетичный парень на паркете. Но он просто знает свою игру. Я думаю, он игрок, который знает свое место на площадке.

Вы ставите на него мелкого парня, он не прощает, вы ставите кого-то его размера – он использует свой баскетбольный iq и сообразительность. Это сложный матч-ап. И нам пока не удалось его разгадать.

Я был потрясен, потому что у меня быстрые руки, и некоторые пасы, которые адресовались Николе, были как бы вне зоны его досягаемости. Обычно это перехват, но Йокич цепляется за мяч и забирает его себе.

Его просто трудно закрыть, мы перепробовали все. Мы менялись, потом защищался я, потом Кавай, потом Пламли. У нас не было на него ответа», – пояснил .

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