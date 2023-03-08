Джимми Батлер прилетел из Майами в Лос-Анджелес, чтобы присутствовать на церемонии в честь Пау Газоля

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Во вторник «Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) провели церемонию по поводу вывода из обращения 16-го номера прославленного испанского центрового Пау Газоля.

Форвард «Хит» Джимми Батлер прилетел из Майами в Лос-Анджелес, чтобы присутствовать на церемонии.

«Как зовут этого парня? Пау? Я здесь из-за Пау, очевидно же! Поздравляю моего брата Пау. Я люблю тебя, чувак. Абсолютно заслуженно, скоро ты будешь в Зала славы, все это знают», – сказал Батлер.

Газоль и Батлер были партнерами по команде в «Чикаго» с 2014 по 2016 год.

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2 комментария

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Tim Timson
я один забыл какие подвиги были у Пау в Чикаго?)
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кандид
- Джимми, зачем вы прилетели в ЛА?
- Я? Эмм.. Я... Ну, короче, я... Вобщем... эээ... Как зовут вон того парня? Пау? А, да, я здесь из-за Пау!
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