Джимми Батлер прилетел из Майами в Лос-Анджелес, чтобы присутствовать на церемонии в честь Пау Газоля

Во вторник «Лейкерс» в большом перерыве матча с «Мемфисом» (112:103) провели церемонию по поводу вывода из обращения 16-го номера прославленного испанского центрового .

Форвард «Хит» прилетел из в Лос-Анджелес, чтобы присутствовать на церемонии.

«Как зовут этого парня? Пау? Я здесь из-за Пау, очевидно же! Поздравляю моего брата Пау. Я люблю тебя, чувак. Абсолютно заслуженно, скоро ты будешь в Зала славы, все это знают», – сказал Батлер.

Газоль и Батлер были партнерами по команде в «Чикаго» с 2014 по 2016 год.

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