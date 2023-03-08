Заза Пачулия отреагировал на протесты в Грузии, где приняли закон об иностранных агентах

Теги Голден Стэйт НБА Заза Пачулия Политика соцсети Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Заза Пачулия отреагировал на события в Грузии.

7 марта парламент страны принял закон об иностранных агентах, в Тбилиси проходят массовые протесты.

Баскетболист оставил пост в своих соцсетях, написав: «Прошлое, настоящее и будущее Грузии движется к Европе! У мира и свободы нет альтернативы».

Пачулия в настоящее время работает в структуре «Уорриорз».

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cubs-V
Нужно лет 8 скакать. Минимум. Иначе даже в кандидаты не попадут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий