Заза Пачулия отреагировал на протесты в Грузии, где приняли закон об иностранных агентах
Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Заза Пачулия отреагировал на события в Грузии.
7 марта парламент страны принял закон об иностранных агентах, в Тбилиси проходят массовые протесты.
Баскетболист оставил пост в своих соцсетях, написав: «Прошлое, настоящее и будущее Грузии движется к Европе! У мира и свободы нет альтернативы».
Пачулия в настоящее время работает в структуре «Уорриорз».
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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