Заза Пачулия отреагировал на протесты в Грузии, где приняли закон об иностранных агентах

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» отреагировал на события в Грузии.

7 марта парламент страны принял закон об иностранных агентах, в Тбилиси проходят массовые протесты.

Баскетболист оставил пост в своих соцсетях, написав: «Прошлое, настоящее и будущее Грузии движется к Европе! У мира и свободы нет альтернативы».

Пачулия в настоящее время работает в структуре «Уорриорз».

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф