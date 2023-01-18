Дрэймонд Грин: «Стеф Карри сможет баллотироваться в президенты США»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Политика Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после визита команды в Белый дом согласился с тем, что Стефен Карри в будущем может стать первым лицом государства.

«Его речь была впечатляющей. Думаю, когда-нибудь Стеф сможет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Вы не найдете кандидата лучше. Он умный, собранный, никогда не допускает ошибок. Почему бы и нет», – заявил Грин.

Также 4-кратного чемпиона НБА спросили, какую должность в правительстве США он бы выбрал для себя.

«Министр обороны», – ответил Грин.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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6 комментариев

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Nightyork97
Ответ anastasia Krugova
Открою тебе тайну ) не нужно быть фанатом ГСВ )) нужно быть фанатом республиканцев или демократов ))) фамилия и личность роли не играет! Это конечно приятный бонус , но все же ... партийная принадлежность важнее
Сомневаюсь, что ты сможешь сделать Кантера-Фридома президентом за миллиарды долларов, даже если за него выступят все демократы мира.
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Леха Гибкий
"Почему бы и нет?"
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anastasia Krugova
Ответ Nightyork97
Не найдётся столько фанатов ГСВ, сорян за спойлер.
Открою тебе тайну ) не нужно быть фанатом ГСВ )) нужно быть фанатом республиканцев или демократов )))
фамилия и личность роли не играет! Это конечно приятный бонус , но все же ... партийная принадлежность важнее
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Nightyork97
Не найдётся столько фанатов ГСВ, сорян за спойлер.
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fedorbazaykin
Байден напрягся🤣
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Злой Руся
Честное слово , я хочу это увидеть ))
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