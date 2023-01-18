Дрэймонд Грин: «Стеф Карри сможет баллотироваться в президенты США»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после визита команды в Белый дом согласился с тем, что в будущем может стать первым лицом государства.

«Его речь была впечатляющей. Думаю, когда-нибудь Стеф сможет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Вы не найдете кандидата лучше. Он умный, собранный, никогда не допускает ошибок. Почему бы и нет», – заявил Грин.

Также 4-кратного чемпиона НБА спросили, какую должность в правительстве США он бы выбрал для себя.

«Министр обороны», – ответил Грин.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы