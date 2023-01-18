Стив Керр, Клэй Томпсон и Мозес Муди обсудили вопросы вооруженного насилия с администрацией президента Байдена

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Политика Джо Байден Мозес Муди Баскетбол

Действующие чемпионы НБА «Уорриорз» посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом. Главный тренер команды Стив Керр принял участие в круглом столе по вопросам вооруженного насилия.

Специалист присутствовал при обсуждении проблем контроля за оружием с высопоставленными представителями администрации президента. Также встречу посетили игроки «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и Мозес Муди

«За последний час или около того мы многое узнали о том, что делает администрация, как она помогает создать более безопасную среду в нашей стране. Это то, что очень близко моему сердцу. Здорово, что я смог узнать гораздо больше, чем я знал ранее. Сегодня отличный день во многих отношениях», – признался Керр.

В мае 2022 года прославленный тренер призвал к реформе по контролю за оружием после стрельбы в техасской школе, в результате которой погибли 18 детей и 3 взрослых.

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