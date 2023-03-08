Василие Мицич нанял нового агента в США
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич нанял нового представителя в США.
Интересы самого ценного игрока двух последних «Финалов четырех» Евролиги будет представлять агентство Вассерман.
Мицич ранее изъявлял желание попробовать себя в НБА, где правами на игрока владеет «Оклахома».
У 29-летнего сербского баскетболиста идет второй год 3-летнего контракта с «Эфесом».
У Мицича есть возможность покинуть турецкий клуб и перейти в НБА этим летом благодаря опции выхода из текущего соглашения.
Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?
Комментарии