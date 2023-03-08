Василие Мицич нанял нового агента в США

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА чемпионат Турции Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич нанял нового представителя в США.

Интересы самого ценного игрока двух последних «Финалов четырех» Евролиги будет представлять агентство Вассерман.

Мицич ранее изъявлял желание попробовать себя в НБА, где правами на игрока владеет «Оклахома».

У 29-летнего сербского баскетболиста идет второй год 3-летнего контракта с «Эфесом».

У Мицича есть возможность покинуть турецкий клуб и перейти в НБА этим летом благодаря опции выхода из текущего соглашения.

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