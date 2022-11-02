Никола Миротич – единственный игрок Евролиги с зарплатой выше средней по НБА

Форвард «Барселоны» остается самым высокооплачиваемым игроком Евролиги с заработной платой 5 миллионов долларов в год.

Черногорский баскетболист опережает по данному показателю игроков (4 млн долларов) и (3,3 млн долларов).

По расчетам Hoops Geek, средняя зарплата игроков НБА в сезоне-2021/22, не считая 10-дневных и двусторонних соглашений, составила 8,5 миллиона долларов. После вычета налогов эта сумма уменьшается до 4,3 миллиона долларов.

Таким образом, Миротич является единственным игроком Евролиги, который имеет зарплату выше средней по НБА.

В нынешнем сезоне форвард набирает 15 очков и 5,4 подбора в среднем за матч.

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